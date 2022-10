Pas d’élection en 2024 pour Christine Defraigne

Elle aura occupé tous les postes en politique… ou presque. Et c'est sans doute ce tour de la question qui aura penché dans la balance, pour Christine Defraigne. Comme l'indiquaient ce vendredi nos confrères de Sudpresse, l'actuelle première échevine de Liège a décidé de ne pas se représenter lors des élections de 2024. Une annonce surprenante qui pose question au MR liégeois… alors que cette figure politique de premier plan avait réussi à faire remonter son parti dans la majorité, après 36 années d'opposition.

À 60 ans, la "Première" liégeoise, en charge des Finances, du Patrimoine, de l’Urbanisme, de l’Égalité Femmes Hommes et du Bien-être animal, aurait donc décidé de tourner la page politique et de retourner à ses premiers amours, son cabinet d’avocats. Non sans laisser un vide du côté de la Région (elle avait obtenu le 3e meilleur score personnel de Wallonie avec 27 842 voix, lorsqu’elle s’était présentée en 2014). Et non sans avoir marqué la vie politique de son empreinte.

Christine Defraigne est entrée en politique de manière logique est-on tenté d'écrire… Libérale par héritage - son père était Jean Defraigne, ancien ministre et président de la Chambre des représentants - elle n'a toutefois pas manqué de jouer "sa" carte politique, elle qui représentait clairement la frange sociale du MR…

Présidente du Sénat

Longtemps dans l’ombre de Didier Reynders à Liège, elle avait préféré le clan Michel mais n’en fut pas récompensée comme il se devait, elle qui ambitionnait un poste ministériel. Ses qualités étaient toutefois reconnues et c’est alors qu’elle est devenue présidente du Sénat (2014), après être passée par les sièges de conseillère, députée, sénatrice… plus de 30 années passées en politique.

Ces dernières années, elle s’était fait remarquer en se distanciant de la politique libérale du nouveau président Georges-Louis Bouchez, contre qui elle fut d’ailleurs candidate à l’élection pour la présidence du MR (elle a obtenu 14 %). Et de ramener le "MR pour Liège" dès lors, dans la majorité liégeoise en 2018.