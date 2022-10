Accueil Régions Liège Un exercice nucléaire pour tester la coordination et la communication ENgis Une simulation d’accident nucléaire sera organisée mardi pour évaluer la coordination et la communication entre les différents acteurs. Vincent Roger

Mardi prochain, un nuage radioactif s'échappera de la centrale de Tihange et se dirigera vers le sud-ouest. On ne sait pas si ça arrivera vraiment (et on ne l'espère pas), mais c'est en tout cas le scénario imaginé par l'AFCN (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire)...