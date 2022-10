Vaux-Sous-Chèvremont : Les parents abusent sexuellement de leur enfant

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné un père à 7 ans de prison ferme et 7 ans de mise à disposition du Tribunal d’Application des Peines et une mère à 5 ans de prison avec sursis probatoire pour un tiers de la peine pour avoir sexuellement abusé de leur petit garçon à Vaux-Sous-Chèvremont. Ce couple âgé de 31 et 34 ans a commis des attentats à la pudeur avec violence sur leur petit garçon âgé de 8 ans au début des faits. Le père a déclaré lors d’une précédente audience qu’il ne reconnaissait pas être pédophile et que si c’était le cas, il préférait être euthanasié…

Le couple a perdu ses deux maisons à Vaux-Sous-Chèvremont à la suite des inondations. L'enfant a été emmené chez un proche de la famille, c'est ce qui a permis le dévoilement des faits. Le couple a entretenu des relations sexuelles avec le petit garçon. " La relation se passait bien jusqu'en juillet 2019 et le décès d'un de ses chiens", a expliqué la mère lors de son premier passage devant le tribunal. "Mon compagnon est devenu mutique et il ne parlait presque plus. Il a commencé à développer de la violence avant de commencer à me faire des demandes bizarres." La mère de famille s'est masturbée devant son fils. Elle lui a imposé de la toucher et des fellations.

Ces scènes étaient filmées pour permettre au père de se rincer l'oeil. "Mon fils n'était pas à l'aise", a-t-elle poursuivi. "Il m'a touché les seins et les fesses. J'avais peur que l'on me prenne mon fils. J'étais terrorisée des conséquences. Le père de famille est en réalité zoophile. Lorsqu'il a demandé à sa compagne d'entretenir des relations sexuelles avec leurs chiens, elle a refusé, contrairement aux demandes de commettre des abus sexuels sur son propre enfant. "Il me frappait", a-t-elle tenté de justifier. "J'ai eu un tympan perforé". Le petit garçon a été plusieurs fois frappé par son père. Ce dernier a menacé la mère de la tuer si elle ne revenait pas ou allait à la police, mais aussi de bruler son enfant devant elle et de l'obliger ensuite à le manger !

Le père s'est masturbé devant les scènes d'abus. Il détenait des centaines de milliers de photos d'abus d'enfants. "Elle met en priorité cette relation plutôt que le bien-être de son enfant", a estimé le parquet qui a révélé que le couple continuait à avoir des relations au sein de la prison, le parquet a revu son réquisitoire à la hausse. Le tribunal a décidé une interdiction totale de contact entre les deux parents.

Sarah Rasujew