Quatre grands chantiers à Liège durant ces congés scolaires

Travaux En plus du tram, rue de Campine, rue de la Régence, rue Saint-Gilles et Place Cockerill.

Ce vendredi, l’échevin des Travaux de Liège, Roland Léonard, a communiqué la liste des chantiers qui sont programmés durant cette période de congés scolaires de la Toussaint… qui dureront cette année deux semaines. Des travaux d’entretien et/ou de modernisation, parfois postposés en raison du chantier du tram mais qui s’avèrent désormais nécessaires.

Rond-point situé en haut de la rue de Campine, à hauteur de l'avenue Victor Hugo : du lundi 24 octobre au 27 octobre inclus, une rénovation du revêtement hydrocarboné, sera posé. La rue de Campine sera mise en voie sans issue et réservée à la circulation locale. Le tronçon compris entre l'avenue Victor Hugo et la rue Sainte-Walburge sera mis en sens unique en direction de la rue Sainte-Walburge. Une déviation sera organisée via la Montagne Sainte-Walburge. Du 27 à 21 h au 28 octobre à 7 h, depuis l'avenue Victor Hugo à la rue Sainte-Walburge, la rue de Campine sera fermée à la circulation. De plus, la partie de l'avenue Victor Hugo entre la rue de Limbourg et la rue de Campine sera mise en voie sans issue et réservée à la circulation locale.

Rue de la Régence : deux raccordements à l'égout sont prévus du 24 au 28 octobre. Ce chantier entraînera la fermeture de la rue de la Régence, depuis la place Cockerill, ainsi que l'inversion du sens de circulation de la rue de l'Étuve afin de permettre de rejoindre la rue de la Régence à hauteur de la rue de la Cathédrale vers Saint-Lambert.

Place Cockerill : un raccordement à l'égout et la pose de pavés sont annoncés du 30 octobre au 4 novembre. La place Cockerill sera fermée à la circulation depuis le carrefour Régence. Une déviation sera mise en place depuis les rues de la Régence et Étuve afin de rejoindre la place Cockerill vers la place du XX Août.

Rue Saint-Gilles : pose des pavés dans le cadre du chantier du tram et raccordement privé à l'égout, du 24 octobre à 6 h du matin au 7 novembre. L'emprise du chantier sera localisée au carrefour formé par le Boulevard d'Avroy et la rue Saint-Gilles, interdisant l'accès aux automobilistes en provenance du Boulevard d'Avroy. Une déviation sera mise en place via la rue Lonhienne, la rue Lambert-le-Bègue, la rue Trappé, la rue Rutxhiel, la rue Carlier et la rue Sur-la-Fontaine. Le tronçon de la rue Sur-la-Fontaine, situé entre la rue Carlier et la rue Saint-Gilles, verra son sens inversé pendant les travaux.