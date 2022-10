Un nouveau centre de loisirs inauguré à Fléron

Un nouveau centre de loisirs abritant différentes installations sportives a été inauguré samedi à Retinne (Fléron, province de Liège). Le centre a été complètement rénové et officiellement inauguré vers 11h00, rue de la Vaulx. Il comporte notamment une mini-piste d'athlétisme de 200 mètres, un espace multi-sports, un pumptrack pour les vélos, skates et trottinettes, un sentier de promenade, une piste de voiture téléguidées, une zone de fitness et une zone de musculation, des terrains de padel, de pétanque et de beach-volley, mais aussi une mare didactique et une plaine de jeux composée de huit modules, dont un qui est inédit en Wallonie.

Le projet de rénovation avait été lancé en 2015. Les travaux ont duré un an pour un coût d'1,8 million d'euros, subsidiés à 75% par la Région wallonne.

Le site est accessible gratuitement, tous les jours et à n'importe quelle heure.