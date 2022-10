Accueil Régions Liège Des cuistax toujours aussi folkloriques à Herve (+ photos&vidéo) Herve La course des cuistax folkloriques a animé la cour du CPH de Herve avec près de 800 jeunes participants. Romain Rixhon ©Romain RIXHON

L'effervescence était de mise ce samedi après-midi dans la cour du collège de la Providence de Herve. Et pour cause, plusieurs centaines de jeunes se sont affrontés lors de la course de cuistax folkloriques ! "En tout, nous avons eu 35 cuistax pour la course de l'après-midi, 20 mégascoot et une quinzaine de cuistax pour la course du soir, détaille...