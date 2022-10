Des images liégeoises diffusées... à Liège

Ces rencontres ont des accroches liégeoises au-delà de la ville où elles se déroulent et ce, dès le premier jour… Ainsi, dans l'après-midi du 15 novembre, le documentaire belge Détruire rajeunit sera diffusé à la Cité Miroir. Ce documentaire sur la grande grève de l'hiver 1960-1961, réalisé sur base d'archives de l'époque, met en scène des étudiants du Conservatoire. "Ce sont des personnes qui ont 20 ans qui parlent pour ces jeunes qui avaient 20 ans à l'époque. Sachant qu'il s'agit essentiellement d'images de Liège, cela valait la peine de l'intégrer dans la programmation", précise Philippe Reynaert.

Autre focus sur Liège, le 16 novembre, avec 20 ans d'amour, un documentaire qui met en lumière le travail effectué au cours des années écoulées au sein de la Maison des jeunes de Sainte-Walburge. Un travail que l'on doit à l'un des animateurs, Mohammed Hamra. "On y voit comment il a pu mobiliser ces jeunes. C'est très touchant", souligne-t-il.

Deux autres films en avant-première relatent le travail d'enquête de journalistes confrontés à des informations très délicates, l'un Enquête sur un scandale d'État basé sur la découverte d'un trafic de cannabis impliquant des policiers et l'autre She said traitant des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles à l'égard du producteur de cinéma Harvey Weinstein.

La projection d'Enquête sur un scandale d'État sera suivie d'une rencontre avec le vrai journaliste de Libération ayant mené l'enquête. Autres moments forts, la présentation en avant-première de deux épisodes de la série belge 1985 autour de l'affaire des tueries du Brabant ou encore la projection du film d'animation Les Secrets de mon père, basé sur l'histoire d'Henri Kichka, rescapé d'Auschwitz.

Infos et tarifs sur www.politik-liege.be.