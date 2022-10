Accueil Régions Liège Tout le cœur de Hamoir est passé en zone 30 mercredi Hamoir Le cœur de Hamoir passe en zone 30. Le SPW termine le placement des cinq "portes" d’entrée qui matérialisent le périmètre comprenant 28 rues. Un projet mis en place par le SPW mais initié par la Commune. "C’est un choix, on l’assume", dit le mayeur. Sabine lourtie ©CSLEV

Depuis cette semaine, tout le cœur de Hamoir est passé en zone 30. Les automobilistes vont devoir s’y faire et lever le pied. Le SPW (Service public de Wallonie), responsable de la N66, était occupé ces mercredi et jeudi à la mise en place des aménagements dans le centre de Hamoir. Le périmètre de la zone 30 est matérialisé par le placement de cinq "portes" aux entrées du village : boulevard Pieret (N66), rue du Néblon (N623), rue de Tohogne (N631), rue des Combattants (N66) et avenue des Villas (à hauteur de Belourthe). Il s’agit concrètement de "rétrécissements" (par un marquage au sol, un panneau et deux potelets) sur une bande de voirie qui nécessite un passage...