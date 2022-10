Une nouvelle liaison cyclable entre le Cadran et Sainte-Walburge

Roland Léonard, Échevin des Travaux, présentera au Conseil communal de ce lundi 24 octobre, le marché de travaux relatif à l'aménagement d'un nouveau cheminement cyclable, "qui constituera une liaison continue et autonome entre le Cadran et le boulevard Léon Philippet, à Sainte-Walburge", a indiqué le Collège communal de Liège ce vendredi. Le projet représente un maillon essentiel pour relier à terme le centre-ville avec les quartiers du nord de Sainte-Walburge et de Rocourt.

Ce dossier s’inscrit dans la dynamique du Plan d’Investissement Wallonie Cyclable (PIWACY) dont bénéficie la Ville de Liège dans le cadre de sa promotion des modes doux et des itinéraires cyclables. La Ville figure en effet parmi les communes pilotes sélectionnées dans le cadre de cet appel à projets.

Une alternative de plus de 1275 mètres au travers de trois quartiers

Cette liaison cyclable asphaltée constitue un raccourci notable pour relier le centre-ville vers le quartier de Sainte-Walburge. Elle représente ainsi une alternative au cheminement cyclable empruntant les pistes de la rue de Hesbaye et du boulevard César Thomson. Au départ de la rue Louis Fraigneux, le tracé emprunte, sur un nouveau site propre, la rue Henri Vieuxtemps, la rue Naimette, et ensuite un nouveau cheminement à travers le parc Naimette-Xhovémont jusqu’au boulevard Léon Philippet.

"Il est à noter que le parcours offrira aussi l'opportunité aux usagers de rejoindre directement plusieurs pôles attractifs tels que le club de football de l'US Liège, le Centre sportif de Naimette-Xhovémont, le parc Xhovémont, ainsi que les écoles Xhovémont et Naniot. Le projet de plus de 1275 mètres de distance représente un budget estimé à 740.000 € avec un subside régional de l'ordre de 80%".