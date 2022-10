Une voiture chute dans le Hoyoux à Modave

Dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture a fait une embardée et terminé dans le Hoyoux à Modave. Il était 23 h 24 lorsque les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir sur un accident de la route qui s’est déroulé dans la vallée du Hoyoux alors que l’automobiliste circulait en direction de Vyle-et-Tharoul. Les circonstances et les causes de l’accident restent à déterminer. Une ambulance est intervenue sur place. Le conducteur a été pris en charge. Les secours ne se sont pas prononcés sur l’état de la victime. La police de la zone du Condroz est également intervenue sur place.