Namur : Ils vendaient du matériel pour réaliser des plantations de cannabis

Le parquet fédéral a requis des peines allant de 200 heures de travail à dix ans de prison ferme, 75 000 euros et une interdiction de commercialité de 5 ans à l’encontre de seize des dix-sept prévenus poursuivis devant la cour d’appel de Liège pour avoir vendu le matériel nécessaire à la réalisation et la commercialisation de plantations de cannabis dans l’arrondissement judiciaire de Namur, d’avoir participé à une organisation criminelle et d’avoir blanchi de l’argent. Deux experts ont estimé que le principal prévenu n’était pas responsable de ses actes au moment des faits et se trouvait toujours dans un tel état au moment de la procédure. Il nécessiterait un internement. Le parquet fédéral a fait appel de cette décision, mais la cour d’appel de Liège a estimé que cette décision d’internement et de disjonction à l’égard d’un des prévenus était une mesure d’ordre qui n’est pas susceptible d’appel.

Les avocats de la défense des autres prévenus ont tenu à faire savoir qu’ils souhaitaient que le parquet s’exprime quant à la prévention d’organisation criminelle dès lors que le principal prévenu ne serait pas responsable de ses actes. La société Terra Terra et les personnes qui y travaillaient doivent répondre d’avoir vendu du matériel et donné des conseils destinés à la culture de cannabis. Ils venaient des engrais, des terreaux, mais aussi des tentes de culture, des lampes au sodium et tout le nécessaire pour la culture de cannabis.

Ils possédaient des commerces de Namur, Genval, Marcinelle, Jette et Bruxelles. Une enquête a débuté et de la téléphonie a été réalisée. Les enquêteurs ont également surveillé les lieux et un agent undercover a été envoyé sur place. Selon le parquet fédéral, alors qu’il demandait des renseignements sur les filtres à charbon permettant de purifier l’eau, il lui aurait été directement proposé d’acheter des produits pour augmenter le THC, c’est-à-dire la substance active, du cannabis cultivé. En juin 2021, le tribunal correctionnel de Namur, avait prononcé une peine de 4 ans de prison avec sursis et une amende de 30.000 euros contre un des fondateurs de la société. La société avait été condamnée à une amende de 60.000 euros.

Les employés avaient bénéficié de peines de 150 heures de travail. Les autres sanctions prononcées allaient de la suspension du prononcé à 2 ans de prison avec sursis. Cette fois, le parquet général a requis une peine de dix ans de prison ferme à l'encontre d'un des deux créateurs de la société, mais aussi une amende de 75 000 euros à multiplier par huit ! L'homme qui possède plusieurs sociétés risque se voir également infliger une interdiction de commercialité. "J'ai créé une société avec mon fils", a indiqué cet homme. "Il avait des connaissances en horticulture. Je me suis mis gérant pour gérer le côté administratif et le management de la société. Je me doutais que bon nombre de clients venaient pour la culture de cannabis. J'étais bien conscient que le matériel pouvait servir pour la culture de cannabis et les vendeurs m'en parlaient. D'autres magasins ont ce genre d'activités. Les facultés universitaires de Gembloux étaient un de nos plus grands clients. Ils achetaient tout leur matériel chez nous."

Le parquet fédéral a également requis des peines allant de 200 à 300 heures à l’encontre des vendeurs. Deux autres audiences sont prévues pour entendre les plaidoiries des avocats.

Sarah Rasujew