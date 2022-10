Repêché en Meuse à Huy, le coiffeur Jean-Marie Simal n’a pas survécu

Il était aux environs de 14h ce lundi quand les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés suite à la chute en Meuse d'un homme à hauteur du Pont de Ferà Huy. Après l'avoir extrait des flots, les secours l'ont transporté au centre hospitalier régional de Huy où son décès devait être acté malgré plusieurs tentatives de réanimation. Peu après, l'information sur l'identité de la victime circulait très vite dans le centre de Huy où elle était très connue. Et pour cause, puisque Jean-Marie Simal a de longues années tenu le salon de coiffure "L'Atelier", dans la rue Sous-le-Château. Son décès a glacé la communauté commerçante ainsi que son cercle amical avec lequel on pouvait régulièrement le croiser dans les festivités locales.

Jean-Marie Simal, "Jeanma" pour ses amis, était né en 1950. Il vivait à l'étage de son salon de coiffure qu'il a tenu jusqu'il y a un an environ avant de prendre sa retraite. Du temps libre qu'il mettait à profit pour notamment rendre visite à son fils tenancier d'une brasserie sur la côte espagnole. "C'était quelqu'un de jovial et d'assez exceptionnel, se souvient Cécile (" Titi") Watelet qu'il avait intégrée dans son salon à une époque, avant qu'elle prenne son envol à l'ombre du Bassinia. Je suis arrivée dans son salon de coiffure pour y développer le coin dames. Pas mal de transformations avaient été faites, et c'est à cette époque que nous avions rebaptisé les lieux l'Atelier."

En plus de son coup de ciseaux, ses clients se souviendront d’un homme attentif, sociable, cultivé et régulièrement au fait des dernières nouvelles sur la place hutoise sous l’œil de son chat, fidèle compagnon.