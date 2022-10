Tram : les 11 millions "liquidés avant la fin de l’année"

Pas un conseil communal à Liège sans évoquer le dossier du tram… le conseil organisé ce lundi 24 octobre n’a pas fait exception.

En effet suite à des questions posées par les conseillers Carine Clotuche (Les Engagés) et Antonio Gomez Garcia (PTB), l’échevine du Commerce Élisabeth Fraipont et le bourgmestre de Liège Willy Demeyer, ont donné quelques nouvelles quant aux modalités et, surtout, au timing prévu pour le versement des indemnités attendues relativement au chantier du tram.

Pour rappel en effet, suite à l’appel lancé par la Ville de Liège, la Région avait promis, mi-juillet, le versement d’une enveloppe de 6 millions d’euros, qui s’ajoutent aux 5 millions déjà promis par la Ville. Objectif avec cette enveloppe de 11 millions d’euros : mettre un peu de beurre dans les épinards du millier de commerçants impactés par le chantier du tram, commerçants ayant déjà souffert de la crise du Covid et, à Liège, des inondations.

Ce que réclamaient ce lundi soir les conseillers, c'était donc des précisions sur les modalités de répartition de cette enveloppe. "Car l'urgence est extrême", souligne l'élue Engagés, "presque chaque jour, nous apprenons une nouvelle faillite". Et l'élu PTB de regretter quant à lui le "manque d'assistance" aux commerçants.

Comme l'a précisé le bourgmestre de Liège, il importe dans un premier temps que le cahier des modifications budgétaires soit voté afin de disposer de ces 11 millions… ce vote est précisément intervenu ce lundi soir. Willy Demeyer l'a également précisé : "Il faudra liquider les sommes avant la fin de l'année".

De son côté, l'échevine du Commerce a par ailleurs promis que, lors de la prochaine séance du conseil, un règlement sur les modalités d'octroi des indemnités serait soumis au vote… "Il faut en effet prendre en compte l'impact et les répercussions dans un périmètre élargi", indique l'échevine qui précise que le nombre de travailleurs de chaque commerce sera un élément déterminant. Tout comme le fait de proposer "un mécanisme simple, rapide et juridiquement solide".

