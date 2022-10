Vaste opération policière dans les Brabants et en Hesbaye liégeoise

Une vaste opération policière a été menée au début du week-end dans les Brabants wallon et flamand ainsi qu'en Hesbaye liégeoise, a-t-on appris lundi auprès du parquet brabançon wallon. Visant la lutte contre les vols dans les habitations, l'action a été menée vendredi soir par une cinquantaine de policiers des zones de police Getevallei, Hesbaye Ouest et Brabant Wallon Est. Le centre de communication et d'information de la police fédérale ainsi que le service d'appui aérien (RAGO) ont également été sollicités.

Plusieurs points de contrôle ont été mis en place sur les quatre entrées et sorties de l'autoroute E40 à Tirlemont, Hélécine, Lincent et Landen, à différents moments de la soirée.

Un millier de véhicules ont été contrôlés, 22 procès-verbaux ont été rédigés et neuf perceptions immédiates effectuées pour des infractions au code de la route.

Six conducteurs ont présenté un taux d'alcool de plus de 0,22 milligrammes par litre d'air alvéolaire expiré. Contrôlés positifs, deux autres ont été privés de permis de conduire durant quelques heures.

Le permis a encore été retiré à deux conducteurs conduisant sous l'influence de stupéfiants. En matière de drogue, deux procès-verbaux judiciaires ont été établis et une privation de liberté a été opérée. Les policiers ont saisi 1,2 kilogramme de haschich et 10 grammes de cannabis.