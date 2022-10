71 000 m³ de matériaux évacués

S’agissant d’un éco-quartier, les termes "mobilité douce" et "performance énergétique" sont employés pour qualifier les aménagements entamés et à venir sur ce site de Coronmeuse.

"Nous avons choisi de conserver 80 % de la surface totale en espaces ouverts. Nous avons opté consciemment pour la qualité de vie en donnant la priorité à la mobilité douce. À cette fin, nous construisons un garage souterrain de 1 000 places de stationnement", a indiqué Frédéric Loriaux, administrateur-directeur de CIT Blaton, l'une des composantes de Néo-Légia. "L'éco-quartier sera aussi desservi par la nouvelle ligne de tram. Rives Ardentes sera un quartier sans voitures, respectueux de la nature et du patrimoine culturel."

Concernant le tram, en effet, il est prévu de réaliser un accès direct vers les futures stations via l’aménagement de deux passerelles cyclo-piétonnes. Quant à la darse, elle est destinée à être aménagée en port de plaisance.

"Nous optons aussi consciemment pour l'éco-responsabilité dans l'exécution des travaux en réutilisant les fondations mises au jour, broyées, pour les sous-fondations des voiries et du sable, en assainissant préalablement les sites et en évacuant les terres excavées par voie d'eau", a relevé Dirk Van Rompaey, directeur Travaux Civils chez Jan De Nul Group, autre composante de Néo-Légia. "À ce jour, nous avons déjà évacué 71 000 m³ de matériaux, dont des terrassements ; des pavés ; de l'asphalte mais aussi du béton. Cela nous a permis d'économiser 1 300 camions et de réduire ainsi notre empreinte écologique."

Un demi-milliard

L'assureur Ethias, qui avait annoncé son intention de quitter le centre-ville, ira également s'implanter sur le site de Rives Ardentes. Un choix qui s'est porté sur un "bâtiment moderne avec un agencement adapté à la nouvelle façon de travailler, en ligne avec notre objectif de neutralité carbone", a souligné Philippe Lallemand, CEO d'Ethias.

Selon le consortium, Rives Ardentes devrait commencer "à vivre" dès fin 2023. "L'investissement du privé représentera, à terme, près d'un demi-milliard d'€", a ainsi conclu l'administrateur-directeur de CIT Blaton.