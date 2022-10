Deux événements pour frissonner de plaisir à Amay!

Dimanche en famille et soirée DJ's avec Daddy K, les 30 et 31 octobre. A l'approche du 31 octobre, divers cortèges et autres événements sont annoncés çà et là... Du côté d'Amay, c'est un dimanche en famille et une soirée sur le thème d'Halloween qui sont proposés sur le site des Maîtres du feu (5, rue de Bende). Halloween des familles aura donc lieu ce dimanche 30 octobre. Dès 14 h 30, les familles sont donc invitées à découvrir le parcours élaboré au sein du musée mis à disposition par la commune d'Amay. Par petits groupes, les visiteurs y seront plongés dans l'ambiance Halloween à travers des décors et plusieurs activités adaptés aux enfants/ados de 4 à 16 ans: grimage (choix parmi une vingtaine de propositions), animations avec sculpteur de ballons et jongleur, atelier bricolage, atelier dégustation de bonbons avec des épreuves à la manière fête foraine, karaoké géant avec l’araignée Gipsy.