La ville de Seraing adhère à un second pilier de pension pour ses agents contractuels

Ce lundi s'est déroulé un conseil communal ayant été convoqué en urgence. Au-delà de l'admission de l'urgence, un point figurait à l'ordre du jour, à savoir l'adhésion à la centrale d'achat du Service fédéral des pensions relative à une pension complémentaire pour les agents contractuels.

Si le MR de Seraing s'est réjoui de la démarche, et même félicité en signalant qu'il réclame depuis des années que la ville de Seraing crée un second pilier de pension pour ses agents contractuels, la manière dont les choses se sont déroulées agace. Parmi les avantages, au-delà de compenser en grande partie l'écart entre la pension d'un agent statutaire et celle d'un contractuel, cela permet d'échapper à la pénalité imposée par le Fédéral à l'égard des communes qui n'en créent pas.

"Malgré nos demandes répétées, le collège de Seraing avait pourtant refusé toute avancée depuis des années... jusqu'à ce mois d'octobre 2022", souligne Fabian Culot, chef de groupe MR au conseil communal de Seraing. "En effet, à la suite de la création récente d'une nouvelle centrale de marché lancée par le Service fédéral des pensions, et attribuée à Ethias, et de la décision de plusieurs grandes villes wallonnes d'y adhérer, le collège de la ville de Seraing, inquiet de se voir de plus en plus isolé sur la question et confronté à la perspective d'une augmentation plus forte encore de la pénalité à charge de la Ville, a enfin décidé d'emboîter le pas".

La décision d'adhérer à la centrale de marché devait être adoptée avant le 31 octobre. "Faute de conseil communal prévu d'ici cette date, le collège voulait décider d'y adhérer seul, sur la base de l'urgence, et soumettre sa décision à la ratification du conseil communal de novembre", relève le libéral, qui n'a pas accepté cette façon de faire et a donc sollicité la convocation d'un conseil communal extraordinaire, "estimant que l'urgence ne tenait qu'au fait de l'inertie de la ville de Seraing tout au long de ces dernières années".

Le collège communal ayant accepté, un conseil s'est donc déroulé ce lundi.

Enjeux financiers!

"Cette décision tardive du collège est directement préjudiciable au personnel contractuel qui s'est vu priver ces dernières années de l'avantage du deuxième pilier. Le collège communal a, par ailleurs, décidé de prévoir un taux de ce second pilier limité à 3 %, soit le taux minimal. Les périodes assimilées aux périodes de travail (maladies, covid...) seront exclues des périodes prises en considération par cette pension complémentaire. Pour le MR, une meilleure anticipation du dossier aurait permis de pouvoir offrir des conditions plus favorables au personnel car la Ville aurait dû assumer moins de pénalités et de cotisations de responsabilisation ces dernières années", ajoute Fabian Culot.

Celui-ci précise que le MR sérésien a insisté pour que le collège décide au plus vite du taux de statutarisation à fixer pour les années à venir, ceci comportant "des enjeux financiers majeurs pour une ville en grande difficulté budgétaire". "La décision de créer un second pilier de pension va engendrer, sur l'année 2023, une économie de 961 000 € (réduction de la cotisation de responsabilisation et suppression de la pénalité) et un coût de 470 000 € (cotisations second pilier). C'est donc une décision favorable pour les finances communales et pour le personnel de la Ville. On regrette donc d'autant plus qu'elle n'ait pas été prise plus tôt"...

Et Fabian Culot d'égratigner au passage ses camarades d'Ecolo, "se bornant à exprimer un oui par défaut", et du PTB qui s'est abstenu. "Une décision lâche et qui prouve que ce parti, en réalité, ne défend pas le personnel communal et son personnel contractuel en particulier".

Il se félicite alors que ce point ait pu être approuvé, "malgré une majorité qui n'était à nouveau pas en nombre,grâce au soutien et au vote du MR".