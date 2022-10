Le Standard et les "gamers" au chevet des enfants hospitalisés (photos)

Le quotidien de ces enfants n’est, faut-il l’écrire, pas toujours facile. Dans l’aile pédiatrique du Mont Légia en effet, de nombreux enfants suivent, depuis de longs mois parfois, des traitements douloureux ; c’est une partie de leur jeunesse qui s’envole quand l’issue n’est pas plus dramatique… La routine des enfants hospitalisés.

Ce mardi 25 octobre, un événement très attendu par les équipes hospitalières était toutefois organisé, sous le regard bienveillant de quelques joueurs du Standard et de gamers bien connus des plus jeunes : l'inauguration de l'espace détente de la Fondation du Standard de Liège, en collaboration avec l'ASBL Play4kids.

Ce nouveau lieu privilégié pour les enfants hospitalisés doit en effet leur offrir une zone de loisirs sponsorisée par le club liégeois et au sein duquel ils pourront aussi pratiquer leurs jeux vidéo favoris. Pour l’occasion, les enfants ont donc pu rencontrer les stars liégeoises du ballon rond ainsi que quelques influenceurs renommés dans le monde du gaming, dont Chebplay, Gice (Les players du dimanche) et Bary…

©tonneau

Plaisir

"L'objectif de l'association Play4kids, c'est vraiment d'offrir des moments de détente et de partage aux enfants de l'hôpital qui ont un quotidien bouleversé par les traitements médicaux", nous expliquait ce mardi près-midi Florent Dauvister, président de Play4kids. "Grâce à des ateliers de gaming construits en collaboration avec les soignants, on procure de vrais moments positifs, et d'échange aussi". Le retour des soignants et des enfants qui ont plus que jamais la banane en jouant ensemble en dit long… "Aujourd'hui, durant une après-midi, les joueurs avec lesquels ils peuvent marquer de buts sur Fifa sont avec eux, à jouer sur le même écran"… Un moment magique.

Le sourire était en tout cas au rendez-vous chez les enfants, dont Laure et Maude qui sont reparties les bras remplis de cadeaux et d’autographes…

Gaming et lien social…

Comme nous le précisaient de leurs côtés nos influenceurs au grand cœur, "le jeu a énormément évolué depuis 15 - 20 ans, aujourd'hui, on incarne un personnage, c'est presque du cinéma. Et avec les jeux en ligne, ce n'est plus le cliché classique du jeune seul derrière sa console, on organise constamment des événements et on utilise d'ailleurs cette communauté pour aider quand on peut". Rien que cette année, les "players du dimanche" ont ainsi permis de récolter quelque 350 000 euros de dons lors de différents rassemblements.

