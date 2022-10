Patrimoine liégeois : bonne nouvelle pour la Maison Van der Schrick

Nous l’écrivions voici plus d’un an… les amoureux du patrimoine liégeois tiraient la sonnette d’alarme, relativement à cette bâtisse, la Maison Van der Schrick, située rue du Vieux Mayeur à Liège dans le quartier des Guillemins.

Selon le docteur en histoire de l'art et responsable scientifique du GAR-Archives d'architecture, Sébastien Charlier, cette "réalisation magistrale" de l'architecte Paul Jaspar méritait une conservation comme témoin du patrimoine Art nouveau liégeois… mais son état de délabrement la mettait clairement en péril.

Bonne nouvelle dès lors, ce lundi 24 octobre, l’échevine du Patrimoine Christine Defraigne a confirmé que la ministre du Patrimoine, Valérie De Bu, avait signé un arrêté en vue de l’ouverture de la procédure de classement du bien…

Ce bâtiment construit en 1905, signé Paul Jaspar, précurseur de l’architecture moderne à Liège, se démarque pour sa porte cochère à arc brisé et ses éléments métalliques, sa façade de quatre niveaux en brique blanche et calcaire, sa loggia en bois à trois pans, ou encore sa corniche débordante encadrée par deux statues de singes, réalisés par l’illustre Oscar Berchmans.

L’arrêté ministériel concerne les façades et les toitures, les structures portantes dont dalles de béton du rez et du 2e étage, le hall d’entrée avec son sol en mosaïque et ses menuiseries pourvues de verre martelé, les menuiseries intérieures et cage d’escalier ainsi que le garage et murs de clôture du jardin….