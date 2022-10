Thales et la FN Herstal équipent l'armée du Luxembourg

Thales ainsi que ses partenaires General Dynamics European Land Systems (GDELS) et FN Herstal ont été sélectionnés pour la fourniture de 80 véhicules blindés de commandement, de liaison et de reconnaissance (CRLV) à l'armée du Luxembourg, annonce le groupe français mardi. La commande a été réalisée avec l'appui de l'Agence Otan de soutien et d'acquisition (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). Cette commande doit permettre aux forces armées luxembourgeoises de se doter d'une flotte terrestre "moderne et interopérable" avec les autres pays de l'Otan, explique Thales, maitre d'œuvre du programme.

Les véhicules seront dotés des technologies permettant la valorisation des données et des informations nécessaires à leur engagement collaboratif, des équipements modernes nécessaires lors des missions de reconnaissance des forces armées luxembourgeoises, ajoute le groupe. "Acteurs particulièrement exposés, les opérateurs de véhicules ont besoin de comprendre, décider et agir plus rapidement que l'adversaire pour être mieux protégés et plus efficaces. Afin de réduire le temps de détection d'une menace et sa neutralisation, l'information doit être partagée au plus vite."

La commande prévoit les 80 véhicules blindés mais également les supports logistiques et les mises à jour du système de communication nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de ces plateformes.