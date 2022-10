Un Halloween scientifique

Cette année, profitant de la période d’Halloween, la Maison de la Science (Quai Édouard Van Beneden, 22, à Liège) vous emporte au cœur des Carpates.

Expériences, animations scientifiques et contes effrayants vous mèneront à la rencontre de vampires, loups-garous et autres créatures de la nuit. Oserez-vous pénétrer le château du comte Dracula et explorer les sombres forêts de Transylvanie ? Parviendrez-vous à percer le mystère du crime qui a ensanglanté le musée ? Enfilez vos costumes les plus effrayants, et enfourchez vos balais !

Entrée multiple

Cette année, la Maison de la Science s’associe à l’Aquarium-Muséum et à l’Embarcadère du Savoir pour vous offrir une expérience complète.

En plus de l’événement Halloween, votre ticket vous donnera également accès à l’Aquarium, à l’expo temporaire Créatures EXTRAordinaires, à l’espace TréZOOr et aux Galeries de la Botanique et de l’Évolution.

L’événement est accessible à partir de 7 ans. La participation des enfants reste à l’appréciation des parents qui connaissent la sensibilité de leurs petits monstres.

Durée de la visite : 1h-1 h 30. La visite comprend : un parcours libre, une histoire contée et des animations.

Cela se passera du mercredi 26 octobre au mercredi 2 novembre, de 10 à 18 heures (fermeture de 13 à 14 heures. Dernière entrée à midi et à 17 heures). Tarif : de 1 à 11,30 €

Durant cet événement, le Planétarium ne sera accessible que le samedi et dimanche matins aux horaires habituels.

Attention : le musée ferme pour le montage les 20 et 21 octobre et sera également fermé pour le démontage les 7 et 8 novembre. Le musée est donc ouvert les autres jours de vacances avec l’horaire classique des vacances et le décor d’Halloween.