Un étrange automne aux Grignoux à Liège!

Les congés de la Toussaint étant désormais prolongés d'une semaine dans l'enseignement primaire et secondaire, Les Grignoux ont saisi l'occasion de proposer une nouvelle activité. Il s'agit de l'Étrange Automne des Grr!gnoux !

Du 28 octobre au 5 novembre, y sont programmées diverses séances et autres activités s'inscrivant dans cette ambiance quelque peu effrayante typique de la saison... Une programmation pour les petits, et même tout-petits (dès 3 ans), et plus grands.

Pour les petits monstres, des séances sont fixées chaque matin à 10 h (tarif réduit), du lundi au vendredi (sauf jour férié), au cinéma Sauvenière. Une douzaine de films familiaux sont à l'affiche. Le lundi 31 octobre (10 h), toujours au Sauvenière, il y aura une matinée spéciale, dénommée "Même pas peur", avec plusieurs films pour frissonner... de plaisir : Coco, Zombillénium, Petit Vampire et La Sorcière dans les airs. Enfin, le mercredi 2 novembre (14 h 15), les petits auront le plaisir de participer à un ciné-conte. Après la projection du film Le Peuple loup, une conteuse, Chantal Devillez, viendra leur conter une histoire.

Pour les plus grands, le vendredi 28 octobre (20 h 30), Burger et Tortilla seront en concert au café Le Parc. Il s'agit d'un duo intimiste qui mêle douceur et sensibilité au fil des compositions aux sonorités folk et d'Amérique latine. "En anglais et en espagnol, la voix se fait tour à tour caressante, posée sur des arpèges délicats, puis plus enveloppante, enracinée dans des accords plus rythmés".

Le lundi 31 octobre (dès 21 h), place à une étrange nuit au cinéma et à la brasserie Sauvenière. Quatre films seront projetés: Freaks Out, Halloween Ends, Unicorn Wars, Evil Dead 2. Une soirée et une nuit qui s'annoncent terrifiantes, qui seront animées par l'Horrrible Grrignoux et Christophe Mavroudis et ponctuées de commentaires sur les films et quiz pour gagner des cadeaux (places de cinéma et jeux de société). La nuit s'achèvera avec un petit déjeuner offert. Et pour ceux qui préfèrent la musique, un bal des squelettes, avec DJ Philosophe et DJ Jean Sauvenière, se tiendra à la brasserie Sauvenière (21 h à 2 h). Un verre offert à toute personne déguisée. Entrée gratuite.

Enfin, le samedi 5 novembre (18 h 30), les cinéphiles sont invités à aller tester leurs connaissances à l'occasion d'un ciné-quiz de l'horreur. Des places de cinéma et autres cadeaux seront à remporter. L'inscription est gratuite mais obligatoire.

Plus d'infos sur https://www.grignoux.be/fr/tous-les-films et https://www.grignoux.be//fr/evenement/1675/letrange-automne-des-grrgnoux.