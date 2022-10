Accueil Régions Liège Waremme : il se déguise en femme et se masturbe en rue Sarah Rasujew ©D.R.

Bruno, 47 ans, un habitant de Lincent a écopé d’une peine de 4 mois de prison et d’une amende de 800 euros avec sursis pour la moitié devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des outrages public aux moeurs et de l’exhibitionnisme à Waremme et Bassenge. Le 17 août 2020, les policiers ont contrôlé des véhicules stationnés sur le parking autoroutier de la A13 à Bassenge en direction de Liège. Ils ont constaté la présence d'une...