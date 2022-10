La plus grande chaudière de récupération de chaleur au monde

La future centrale à cycle combiné gaz-vapeur de Flémalle, qui sera mise en service mi-2025 et remplacera la centrale électrique, bénéficiera de la plus grande et de l’une des plus performantes chaudières de récupération de chaleur au monde, annonce jeudi son opérateur Engie. Celui-ci a confié à John Cockerill la conception et la fourniture de la chaudière.

Le site est actuellement en phase de déconstruction et sera revalorisé pour y construire la nouvelle centrale, d’une capacité de 875 MW, capable de fournir de l’électricité à près de 700 000 ménages. Elle atteindra un rendement supérieur à 63 %, estime Engie. La chaudière produira à elle seule un tiers de l’énergie de la centrale.

Selon l’opérateur, ce type d’équipement permet de réduire largement les émissions d’oxydes d’azote car il récupère la chaleur perdue par la turbine à gaz, la transforme en vapeur et l’injecte ensuite dans une turbine à vapeur afin de générer de l’électricité.

La chaudière aura une longueur de 73 mètres, une largeur de 25 mètres et une hauteur de 60 mètres. Elle pourra résister à des températures de vapeur de plus de 600 degrés Celsius.

500 millions d’euros

"Nous avons réalisé beaucoup d'efforts pour développer à Flémalle un projet à la pointe de la technologie afin de réduire l'impact sur l'environnement et d'intégrer la centrale au sein des communautés locales", explique Gilian Deblauwe d'Engie. "Nous sommes convaincus que la centrale de Flémalle, qui représente un investissement de 500 millions d'euros, sera l'une des meilleures références mondiales en termes de rendement et de contrôle des émissions".

Le collectif citoyen Degaze/Tegengas a entamé une procédure devant le Conseil d’Etat pour contester la construction de cette centrale. Il considère que l’infrastructure n’est pas nécessaire, en dépit de l’arrêt programmé du nucléaire. Il conteste le permis octroyé à Engie et réclame l’arrêt des travaux.