N 671 à Herstal : dernière phase pour les travaux de la mise à double sens

Les autorités locales de Herstal annoncent que la dernière phase du chantier de mise à double sens de la N 671, allait débuter.

Pour rappel en effet, afin de désengorger le centre-ville et surtout l’axe reliant le complexe commercial Basse-Campagne à la place Licourt à Herstal, c’est-à-dire les rues Delsupexhe, Antoine et Grand Puits, la Région wallonne a lancé le chantier de la mise en double sens d’une partie de la N 671 en septembre 2021.

Sur cet axe concrètemnt, deux ronds-points seront réalisés : le premier est déjà opérationnel entre la place 12e de ligne et le pont de Wandre et le deuxième se situera au bout de la sortie d’autoroute en face d’Uvelia-Intradel, à hauteur de la rue Pré Wigy.

Ce chantier permet d'éviter l'axe Delsupexhe-Antoine-Grand Puits, en utilisant la voie rapide pour reprendre l'autoroute vers Aachen mais également de repartir, à partir d'Oupeye, vers Liège, sans devoir passer par le centre de Herstal. "On gagne ainsi en rapidité et la circulation est rendue plus locale", se réjouissent les autorités qui appelaient cette décision de leurs voeux.

"Les travaux permettent également une meilleure desserte au niveau des bus étant donné que le trafic sera moins important sur cet axe routier. "Il reste encore à aménager les avenues du Prince et du Pont ainsi que le carrefour Delsupexhe. Les travaux, perturbés par le planning du chantier du tram, devraient être terminés pour fin avril 2023".

Au total, ce chantier est estimé à 5,3 millions d’euros.