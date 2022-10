Seraing/Neupré: lancement du chantier relatif à la pose de la liaison souterraine d'Elia

Lors du conseil communal de Seraing de début octobre, il a encore été question de cette liaison électrique souterraine qu'Elia (gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique) est appelé à mettre en œuvre entre la future centrale au gaz de Luminus (sur le site de l'actuelle centrale au Val Saint-Lambert) et le poste-relais de Rotheux-Rimière (Neupré). En effet, le MR relayait à nouveau des inquiétudes et interrogations provenant d'habitants de la zone concernée, assurant que des incohérences persistent concernant, notamment, le tracé ou les zones d’abattage. Elia y avait répondu (lire plus bas).

Désormais, Elia annonce le démarrage du chantier relatif à la pose de ladite liaison souterraine de 220 kV. Le permis d'urbanisme ayant été délivré par la Wallonie en juin 2021. Ce chantier sera réalisé tronçon par tronçon, selon le tracé de la liaison, et débutera le 7 novembre prochain au poste de Rimière pour se poursuivre en direction de Seraing.

Les travaux seront réalisés principalement en tranchées ouvertes selon quatre étapes, à savoir la préparation du chantier; la réalisation de la tranchée; le tirage des conducteurs et la remise en état.

"A certains endroits, Elia procédera à la réalisation des forages dirigés. Cette technique consiste à forer un tunnel souterrain et y placer des gaines pour, par la suite, y faire passer les conducteurs électriques. Cette façon de faire est principalement utilisée pour passer sous certaines routes, ronds-points et dans des zones peu accessibles où recourir à des tranchées ouvertes est compliqué", précise-t-on chez Elia.

Carte interactive

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ajoute que le chantier sera coordonné avec les autorités locales et les autres opérateurs de manière à en réduire l'impact. Ainsi, pour la première partie du chantier, sur la route du Condroz à Neupré, un plan de mobilité a été élaboré avec la police locale et les autorités communales de Neupré "afin de veiller à la continuité du trafic sur cette artère fortement fréquentée et garantir l'accès aux commerces qui s'y trouvent et ce, pendant toute la durée des travaux".

Ce plan de mobilité sera d’application dès le 7 novembre et jusqu’au 31 décembre 2022.

Elia assure que les opérations seront menées dans le respect de la faune et la flore dans les zones à préserver, "conformément aux prescriptions et recommandations du permis obtenu et des études environnementales préalablement menées. Les travaux seront, en outre, suivis par un écologue indépendant. Ce dernier veillera à la bonne exécution du chantier dans les zones dites sensibles".

Afin que ce chantier se déroule dans de bonnes conditions pour tous, des outils sont prévus pour informer la population. Une page dédiée au projet est disponible sur le site Internet d'Elia (www.elia.be). Il est également possible de s'y inscrire à la newsletter du projet afin de suivre son actualité. Des communications ponctuelles sont, par ailleurs, prévues selon l'évolution du chantier. Des renseignements peuvent également être pris via le numéro vert 0800/18 002 ou e-mail (riverains@elia.be).

Enfin, une carte interactive est disponible via ce lien: Connexion de la future centrale TGV à Seraing au réseau Elia – Google My Maps.

Selon le planning prévisionnel, ce chantier doit s'achever en février 2024.