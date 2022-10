Centre pour réfugiés à Glons: la bourgmestre prend un arrêté interdisant l'ouverture de places supplémentaires

Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, a ouvert un centre d’accueil sur le site militaire de l’ancien Radar de Glons en décembre 2021. Avant cela, le gouvernement fédéral avait envisagé d'y implanter une nouvelle prison, en remplacement de la prison de Lantin vétuste. Le collège communal de Bassenge s'y était opposé, estimant ne pas disposer de garanties suffisantes.

Ce centre d'accueil pour réfugiés accueille actuellement 70 personnes. La capacité maximale annoncée à l'époque était de 300 places, sur base de travaux de mise en conformité qui devaient être préalablement réalisés. Un planning de travaux a été arrêté en date du 11 octobre 2022, pour une durée d’un an, avec l'accord de la commune. Mais la commune a appris il y a peu l'arrivée prochaine de 675 personnes supplémentaires sur ce même site de Glons.

"A ce stade, le site n'est pas suffisamment équipé pour accueillir ni les 290 candidats réfugiés tels que prévus initialement ni 675 personnes complémentaires. Le site n'est pas alimenté en eau potable et la Protection civile est tenue de fournir des citernes d'eau potable de manière régulière. De même, le site ne dispose pas de système d'évacuation des eaux usées, ni de sanitaires pouvant accueillir 675 personnes supplémentaires", relève la bourgmestre de Bassenge, Valérie Hiance.

"Pénurie aiguë"

Estimant que les conditions de sécurité et de salubrité ne sont pas rencontrées, la bourgmestre a sollicité la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Nicole De Moor, afin d'obtenir des éclaircissements quant à cette décision "qui semble avoir été prise sans connaître l'état lamentable du site de Glons pour l'accueil des personnes". Elle précise l'avoir informée de son intention de prendre un arrêté de police si des explications susceptibles de rencontrer "les exigences minimales en matière de salubrité et de sécurité" n'étaient pas fournies d'ici ce vendredi à 12 h.

"Malheureusement, je n'ai pas reçu pareille confirmation de la part de la secrétaire d'Etat. Par son courrier du 27 octobre 2022, elle a expliqué que le pays est confronté à une pénurie aiguë de places d'accueil pour les demandeurs de protection internationale. Dans ce contexte, le centre de crise a été autorisé à coordonner la création de capacités d'hébergement d'urgence supplémentaires", précise la bourgmestre de Bassenge. "Si le collège communal de Bassenge ne nie absolument pas les nombreuses et graves crises humanitaires ainsi que le devoir d'accueil essentiel à remplir par nos démocraties, il n'en demeure pas moins que cette nouvelle décision unilatérale du gouvernement fédéral nous apparaît absolument inacceptable tant pour les instances communales que pour la population bassengeoise".

N'ayant obtenu aucune garantie quant à l'accueil de réfugiés supplémentaires dans des conditions de sécurité et de salubrité acceptables, la bourgmestre s'est dit contrainte de prendre un arrêté de police. Cet arrêté interdit, dès lors, l'accueil de personnes supplémentaires au-delà des 70 qui s'y trouvent actuellement.