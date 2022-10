Fontainebleau-Saint Joseph : le quartier poursuit sa mue

On le sait, depuis l’annonce du départ des services du Centre hospitalier chrétien (CHC) de l’hôpital Saint-Joseph, les autorités liégeoises œuvrent à la reconversion de ce quartier, jouxtant l’avenue (rapide) de Fontainebleau…

Aujourd’hui, voici plus d’un an que l’hôpital a quitté les lieux et l’avenir de cet ancien lieu animé de Liège se construit…

Cette semaine, l’échevine Maggy Yerna, en charge du Développement économique et territorial à Liège, a ainsi annoncé l’octroi d’un permis visant à réaliser de nouveaux logements associés à des commerces de proximité.

Précisément, c'est entre les rues de la Légia 30, rue de Hesbaye 74 et rue Bas Riheux 25 que ce projet prévoit la construction d'un immeuble de 15 logements et d'une surface commerciale. Cet édifice doit combler une dent creuse et de la sorte, "finaliser l'îlot avec homogénéité et respect du bâti avoisinant".

Au programme de ce projet, un nouvel immeuble avec : un parking de 14 places (dont 3 boxes et un emplacement PMR), un local à vélos de 28 places ainsi que des caves et locaux techniques (sous-sol) ; un commerce et des accès communs (rez-de-chaussée) ; 15 logements composés de 3 logements d’une chambre, 10 logements de deux chambres, 2 logements de trois chambres (aux étages). Au niveau des toitures (plates), elles permettront d’y installer de la végétalisation et des panneaux solaires.

Excellente situation

"Afin de garantir un cadre de vie de qualité aux Liégeois, la Ville de Liège a instauré différentes directives urbanistiques. Ici, le projet rencontre les critères visant à proposer une certaine mixité et des logements de qualité aux futurs occupants des lieux", précisent encore les autorités liégeoises.

"L'installation, au rez-de-chaussée, d'un commerce est, idéale car l'excellente situation du projet commercial rencontre les besoins de services à proximité et devrait concourir à la diversification du pôle commercial du quartier, bien nécessaire depuis le départ de l'hôpital Saint-Joseph".

Et les autorités locales liégeoises de préciser encore que ce projet est, avec celui voisin de l'îlôt Saint-Joseph, "le signal d'un renouveau pour le quartier Sainte Marguerite"…