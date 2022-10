L’eau non potable au mieux jusqu’à ce dimanche à Hodeige (Remicourt)

L’eau du robinet de Hodeige ne pourra pas être consommée au moins jusqu’à dimanche, jour où les résultats définitifs des analyses tomberont.

La SWDE (Société wallonne des eaux), par la voix de son porte-parole, informe que l'eau de Hodeige sera considérée comme non potable au mieux jusqu'à dimanche. "Mais cela pourrait être prolongé, dit Benoît Moulin. On est suspendu aux résultats. Chaque 24 heures, on obtient des indications sur la qualité de l'eau mais il faudra attendre les résultats définitifs, qui tomberont dimanche donc, pour dire si oui ou non l'eau peut à nouveau être consommée." Les indicateurs trouvés sur les échantillons de ce jeudi sont bons mais pas pour tous les types de bactéries. "Vu que l'eau doit être conforme à 100 %, il nous faut encore vérifier certaines populations de bactéries pour lesquelles on n'a pas encore d'indicateurs."