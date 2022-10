Liège : le nouveau chef de corps a prêté serment

Il y avait du beau monde ce vendredi matin à l'hôtel de ville de Liège. Et pour cause, le nouveau chef de corps de la police de Liège, Jean-Marc Demelenne, a prêté serment, devant un parterre de personnalités politiques, judiciaires et, bien sûr, policières. Il faut dire que, comme l'indiquait en préambule le bourgmestre (et chef de la police) Willy Demeyer, la fonction que Jean-Marc Demelenne s'apprête à endosser n'est pas désuète dans une zone de police qui occupe plus de 1 000 agents… "cette fonction est même extrêmement imporante... les enjeux, il les connaît mais il en découvrira toute l'ampleur".

Des contacts, c'est ce qu'il doit encore "mener" dans les prochains jours - la prise de fonction intervient ce 1er novembre 2022 - et nul doute que l'agenda sera chargé. Mais Jean-Marc Demelenne, âgé de 50 ans depuis quelques semaines à peine, en a déjà, des contacts tout comme il dispose d'un CV qui semble parfaitement coller à la tâche qui lui incombe, lui qui quitte la fonction de "dirco", soit directeur administratif de la police fédérale à Liège, ce qui a fait de lui le moteur du fonctionnement intégré des services de police de la Province. "J''étais en effet en charge de la coordination des zones au sein de l'arrondissement judiciaire de Liège", nous précise le nouveau chef de corps. "Nous intervenions donc en renfort de zones pour les grands événements". C'est notamment lui qui a coordonné de nombreuses opérations liées à la crise sanitaire ; et lui encore qui était à la coordination des opérations de police lors des inondations de juillet 2021.

Avant d'occuper ce poste, Jean-Marc Demelenne, "revenu à Liège pour y habiter il y a trois ans", fut tour à tour commandant de peloton d'infanterie, puis de cavalerie - il a aussi officié aussi au sein de l'escorte royale à cheval - officier adjoint à la police des voies de communication de la police fédérale, officiel en charge des opérations à la police fédérale de la route, commissaire divisionnaire (plusieurs stages effectués au sein de la police de Liège) et chef de service coordination et appui opérationnels à la DCA de la police fédérale à Liège… N'en jetez plus. "Ce qui et sûr, c'est que j'ai toujours voulu être policier. Dès la première primaire cette idée était ancrée en moi", nous a-t-il confié ce vendredi. Voilà une mission accomplie…

Les priorités de ce chef de famille recomposée (4 filles), qui se dit également amateur de musique, sont en phase, dit-il, avec sa ville. Et sa vie.

Lutte contre la violence envers les femmes, stupéfiants…

"Je souhaite que notre police reste plus que jamais connectée à la population et aux attentes des Liégeoises et des Liégeois", a-t-il indiqué lors de son discours, conscient du caractère important de la police de proximité. "Je serai attentif à nous rendre encore plus visibles et accessibles, tant par des contacts directs avec les citoyens que via les nouvelles technologies d'information et de communication. Un esprit de résolution de problème, de service et d'efficacité doit continuer à nous animer afin de combattre l'insécurité ou le sentiment qu'elle fait naître".

À très court terme, ses priorités seront aussi de "renforcer l'action policière dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, l'insécurité routière et les violences envers les femmes".