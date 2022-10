TC Liège - L'auteur d'agressions sexuelles sur trois jeunes condamné à 30 mois de prison avec sursis

Un Liégeois âgé de 31 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 30 mois de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive après avoir commis une tentative de viol et des violences sexuelles sur les trois enfants de son ex-compagne. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés en 2017 alors qu'il était en couple avec une dame plus âgée que lui. Durant leur relation, le prévenu a commis une tentative de viol sur l'un des enfants de sa compagne, un garçon de 16 ans, ainsi que des violences sexuelles ce même garçon et ses deux sœurs, durant trois ans.

Les victimes avaient donné des détails précis sur les faits.

Le prévenu s'est défendu en parlant d'affabulations et de cabale lié à la fin de sa relation sentimentale avec la mère des enfants, mais le tribunal n'a pas suivi sa version et l'a condamné pour l'ensemble des faits à une peine de 30 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive.