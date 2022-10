Un suspect arrêté pour des incendies à Seraing

Jeudi soir, peu avant 21 h 30, les pompiers ont été appelés à intervenir rue de l'Industrie, dans le bas de Seraing. Une voiture était en feu. Les pompiers se sont rendus sur place et ont procédé à l'extinction.

Quelques minutes plus tard, un nouvel appel arrivait à la centrale téléphonique des pompiers. Un autre incendie était signalé non loin du premier... Cette fois, c'est au niveau d'un garage qu'un incendie s'était déclaré. A nouveau, les pompiers ont éteint les flammes. D'un côté comme de l'autre, il s'agit d'un incendie volontaire.

Ce vendredi, la zone de police de Seraing/Neupré a indiqué que le bilan est de trois véhicules incendiés dans le centre de Seraing!

Assez rapidement, un suspect a été interpellé. Il se fait, en effet, que les policiers intervenus sur place ont reconnu un individu comme étant déjà connu de leurs services... Et pour cause, selon le parquet de Liège, l'homme a déjà été condamné, et incarcéré, pour avoir bouté des incendies. On peut supposer, comme tout bon pyromane qui se respecte, qu'il était resté dans le coin pour admirer ses oeuvres...

Cet individu, âgé de 29 ans, a été privé de liberté. Ce vendredi, il a été mis à la disposition d'un juge d'instruction.