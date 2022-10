Verviers et Eupen recouvertes d'affiches appelant à faire grève le 9/11

Jeudi, en soirée, à Verviers comme à Eupen, des équipes CSC ont recouvert les principales artères d'affiches et calicots pour dire « stop » à la hausse vertigineuse du coût de la vie et inviter un maximum de personnes à se mobiliser pour plus de pouvoir d'achat le 9 novembre, journée d'actions et de grève générale, a fait savoir la CSC.

Une action qui s'était déjà déroulée à Liège la semaine passée.

Cette opération d'affichage, c'est une manière différente de manifester, «un mode d'action très visible sans perturbations et sans pertes de revenus », indique Marc Niessen, secrétaire régional CSC Liège-Verviers-Ostbelgien.

A travers cinq slogans, «Marre d'être plumés? Le 9 novembre, tous en grève», «Se chauffer ou se nourrir, pas question de devoir choisir !», «Ils s'enrichissent, on s'appauvrit, ça suffit! Il faut taxer fortement les superprofits», «La vie est de plus en plus chère. On veut de meilleurs salaires» et «Touche pas à l'index», la CSC veut aussi attirer l'attention des élus locaux comme des patrons.

"Les mandataires locaux doivent d'urgence appeler leurs représentants dans les gouvernements à prendre des mesures qui protègent davantage le citoyen et sur le long terme car les prix hauts ne s'arrêteront pas avec l'hiver 2023. Sans plus attendre, il faut enrayer la précarité qui touche de plus en plus de travailleurs et d'allocataires sociaux. Quant aux employeurs, ils doivent arrêter de s'en prendre à l'index !", insiste la CSC qui rappelle ses revendications :