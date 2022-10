Accueil Régions Liège 6 km de haies pour revoir courir les lièvres et faisans fexhe-le-haut-clocher Durant deux jours, un vaste chantier de plantation de haies a été réalisé à Voroux par un agriculteur et des chasseurs. Avec pour objectif de restaurer la biodiversité. Jean-Louis Tasiaux

Mardi et mercredi, la plaine hesbignonne, du côté de Voroux, a vécu un moment important de son histoire. Alors que, depuis un demi-siècle, on y privilégiait les grandes cultures en rasant taillis, bois et haies, pour la première fois depuis longtemps, on y a replanté des haies. Et pas qu'un peu puisque c'est...