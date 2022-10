Un concours pour soutenir les commerçants liégeois

La ville de Liège soutient l'opération "Virtual Shopping Days", action initiée par l’équipe ProCommerce du SNI (Syndicat Neutre pour Indépendants) et soutenue par la Région wallonne, en faveur des commerçants particulièrement impactés par la crise énergétique.

"L'idée est simple : inciter les consommateurs, clients et non clients, à découvrir les commerçants participants et à visiter leurs outils virtuels", relève Elisabeth Fraipont, échevine en charge du commerce à Liège.

Il s'agit d'un concours qui se déroulera en ligne du 23 au 27 novembre prochains. Cela consistera à retrouver les logos "cachés" sur les pages Facebook des commerçants participants, qui seront référencés sur la plate-forme www.virtualshoppingdays.be .

Des bons d’achats locaux à dépenser chez les commerçants participants seront à remporter.

Les commerçants qui souhaitent participer à cette opération sont invités à s'inscrire sans tarder, via la plate-forme indiquée plus haut.