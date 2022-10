Avec Sébastien Doutreloup et Marc Tarabella.

Un débat opposant football et climat à Flémalle

Faut-il boycotter la coupe du monde au Qatar ? Alors que l'on assiste à des prises de position çà et là, c'est la question qui sera posée, ce jeudi 3 novembre, à l'occasion d'un débat organisé par la Maison de la laïcité de Flémalle.

Vous aimez le foot ? Vous êtes sensibles à la question du climat ? La coupe du monde aura lieu dans des stades climatisés alors que nous vivons une crise énergétique sans précédent... Notre équipe nationale s'est hissée au plus haut niveau de la compétition et nous voulons la soutenir? Doit-on boycotter cet évènement mondial ? Autant de considérations et questions auxquelles vous êtes invités à répondre avec deux experts. L'un, Sébastien Doutreloup, est climatologue. L'autre, Marc Tarabella, est député européen, par ailleurs passionné de football.

Le débat aura lieu au centre culturel de Flémalle, rue du Beau Site 25 (Trixhes). Il sera arbitré par Laurent Léonard, président de la Maison de la laïcité de Flémalle et député wallon. En tant que membre de la commission Energie du Parlement wallon, il suit actuellement la problématique de l'explosion des coûts énergétiques. Maîtrisant la matière, c'est lui qui a rédigé le texte qui a été soumis, le 24 octobre dernier, au conseil communal de Flémalle. Il s'agissait d'une motion en réponse à une interpellation de citoyens inquiets. Motion qui a été votée par l'ensemble des groupes représentés au conseil communal de Flémalle (PS, PTB, Ecolo, IC et MR).

A travers cette motion, le conseil communal de Flémalle demande au gouvernement fédéral, d'une part, de plaider pour la mise en place d’un blocage des prix de l'énergie et, d'autre part, de taxer les surprofits de l’ensemble du secteur énergétique.