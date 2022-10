400 ballots en feu à Moxhe : un appel à témoins est lancé

Vendredi soir, à 21 h 35, les pompiers de la zone de secours de Hesbaye ont été appelés à Moxhe, chaussée Romaine. Un gros tas de ballots de paille, environ 400 ballots, était en feu. "La récolte de toute la saison !", regrette Estelle Wauters, la fille du propriétaire de ces ballots de paille. Les pompiers ont déployé de gros moyens, dont une citerne et un véhicule de commandement. La citerne, elle, est restée sur place jusqu'à 8 h samedi matin. À 9 h 50, samedi, le tas de ballots brûlait toujours.

Aujourd'hui, Estelle Wauters lance un appel à témoins car, d'après elle, cet incendie pourrait être d'origine criminelle. "Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement mais, en tout cas, le feu ne peut pas avoir pris tout seul, c'est impossible, s'exclame-t-elle. Pas trois, quatre mois après la récolte." Estelle Wauters en appelle à toutes celles et ceux qui auraient été témoins d'une présence suspecte, d'un véhicule suspect à proximité des ballots et cela, entre 20 h 30 et 21 h 15. "Vendredi, à 21h, nous avons une connaissance qui est passée par là. À 21h, les ballots ne brûlaient pas encore." Toutes les personnes qui ont un témoignage à fournir, peuvent le faire auprès de la zone de police de Hesbaye.