Liège : Mouvement de grogne chez ISoSL

Ce lundi, le personnel de l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL) a arrêté le travail et s’est rassemblé devant le site du Valdor.

En cause, un préavis de grève déposé le 10 juin dernier et réactivé pour dénoncer “le non-respect du droit de grève et les atteintes aux libertés liées au statut syndical”.

Depuis de nombreux mois, les syndicats dénoncent un climat social délicat au sein de l’intercommunale. Satisfaits du lancement de négociations en septembre dernier, ils déchantent désormais. “Nos points sont presque systématiquement balayés d’un revers de la main et les points déposés par l’autorité rendent, définitivement, toute négociation impossible”, relève Jean-Pierre Lentz, président de la délégation CGSP au sein d’ISoSL.

Au détriment des plus faibles

Parmi les points déposés par l’autorité que n’accepte pas le front commun syndical CGSP-CSC, il y a l’augmentation salariale de 15 à 25 % pour dix directeurs, le refus d’adopter un plan annuel de nominations et la volonté d’adhérer à un deuxième pilier de pension.

“Vu l’absence de nominations, pour limiter les pénalités qui sont liées, ils veulent souscrire un deuxième pilier de pension mais à rabais avec un taux de cotisation de 3 % du salaire brut, autrement dit ridicule. À nouveau, cela bénéficiera aux mêmes. De plus, seraient exclues de ce deuxième pilier les périodes assimilées (maladies professionnelles, écartement prophylactique, accidents de travail…). Au détriment, donc, des plus faibles. Nous ne pouvons l’accepter”, ajoute-t-il. Celui-ci précise que le protocole sur le deuxième pilier de pension a néanmoins été signé par le SLFP, resté autour de la table.

“Ceci démontre la volonté de nos dirigeants de faire passer le tout en force avec les représentants d’une délégation sur trois, c’est inacceptable”, conclut-il.

“L’augmentation du coût de l’énergie est un prétexte évoqué par l’autorité pour éviter toutes négociations en faveur du personnel, qui subit, lui aussi, cette augmentation”, grogne de son côté Carine Vanderhaeghen, secrétaire permanente CSC Services publics.

Et la syndicaliste de rappeler que la CSC Services publics et la CGSP ont quitté la table par manque d’obtention d’engagement de la part de la Direction. Un seul syndicat a donc validé la proposition de l’employeur… sans aucune garantie et qui exclut les travailleurs en maladie, en congé de maternité. “C’est une véritable injustice pour un service public qui doit garantir l’équité de traitement entre travailleurs”, continue Carine Vanderhaeghen. “Nous disons Stop à de pareils procédés ! D’autant que la circulaire prévoyant l’octroi d’un second pilier de pension est sur la table des négociations depuis… 2018 !”.