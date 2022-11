La Ville de Liège rejoint l’initiative européenne "Sprint des Villes pour les Economies d’Energie"

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Ce plan ambitionne de mobiliser et d’accompagner l’ensemble des citoyens et des acteurs du territoire.

Le 23 septembre dernier, le Collège communal de la Ville de Liège a approuvé son Plan d’Economie d’Energie.

Outre le fait de réduire l’impact direct de la crise énergétique actuelle sur les finances communales par une conscientisation de tous les agents et gestionnaires communaux, ce plan ambitionne de mobiliser et d’accompagner l’ensemble des citoyens et des acteurs du territoire.

En effet, les efforts de chacun individuellement et de tous collectivement auront de multiples impacts.

Directement, l’énergie la moins chère étant celle qu’on ne consomme pas, les factures d’énergie seront réduites pour chacun. Mais également, en réduisant collectivement les consommations, nous contribuerons globalement à réduire la demande en énergie dans un contexte inflationniste dicté par la dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe et, ainsi, à stabiliser les prix du marché.

En conséquence, la Ville de Liège vient de décider de rejoindre la campagne européenne du Sprint des Villes pour les Economies d'Energie visant à préparer l'hiver et limiter au maximum les impacts sociaux et économiques de la crise que nous traversons.

Plus globalement encore, à l’approche de la COP27, tous nos efforts de réduction de consommations d’énergie contribueront à l’action concrète pour le climat.