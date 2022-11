Fin de la campagne de vaccination automnale, les centres de Pepinster et Bierset restent ouverts

La fin de la campagne de vaccination d'automne, prévue pour le 5 novembre 2022, marquera la fermeture de plusieurs centres de vaccination établis au sein de la province de Liège.

Cependant, les centres de vaccination de Pepinster (Hall du Paire, rue du Paire n°1 à 4860 Pepinster) et de Bierset (rue de l'Aéroport 1 à 4460 Grâce-Hollogne) resteront, quant à eux, ouverts et accessibles du 7 novembre 2022 au 22 décembre 2022, indiquent conjointement dans un communiqué l'Association des Généralistes de l'Est Francophone de Belgique (AGEF.be) et la Garde de l'Ouest Liégeois (GOL).

Ainsi, les personnes de plus de 12 ans désireuses de se faire vacciner ou souhaitant compléter leurs schémas de vaccination pourront se présenter, avec ou sans rendez- vous ou convocation, dans l'un de ces deux centres de

vaccination (les 12- 15 ans peuvent également se faire vacciner mais uniquement sur présentation d'un accord écrit des parents).

Les vaccins proposés seront :

• Pfizer en booster contre le variant Omicron BA5 ;

• Pour les primovaccinations : Pfizer et Pfizer pédiatrique (pour les 5 - 11 ans).



Ces centres seront ouverts au public selon l'horaire suivant :

Pepinster : le lundi de 8h à 13h, le mardi de 13h30 à 18h30, le samedi de 8h à 13h.



Bierset : le lundi de 9h30 à 17h30, le vendredi de 9h30 à 17h30.

La vaccination reste également possible au sein de certaines pharmacies (plus d'informations sur www.jemevaccine.be) ou auprès de médecins généralistes pratiquant cet acte médical.