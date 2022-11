Liège : Ils avaient prostitué une Nigériane

Un homme âgé de 80 ans et sa compagne âgée de 30 ans ont été condamnés mercredi par le tribunal correctionnel de Liège après avoir organisé la prostitution d’une femme d’origine nigériane. Le tribunal a prononcé des peines de 2 ans et 4 ans de prison avec sursis contre ces deux prévenus.

Les faits reprochés aux deux prévenus s’étaient déroulés entre mai 2016 et novembre 2017 et avaient été mis au jour par la police de Courtrai. L’enquête avait démontré que le prévenu et sa compagne avaient facilité la venue en Belgique d’une femme d’origine nigériane qui souhaitait fuir ses conditions de vie précaire.

Elle était arrivée en Belgique après avoir transité par un réseau facilitant la migration de réfugiés. Pour faciliter son arrivée, les prévenus avaient utilisé le passeport d’une autre personne. À son arrivée en Belgique, la victime avait été incitée à se prostituer pour pouvoir rembourser les 15 000 euros de frais concernant son voyage.

Renvoyée dans son pays

En cas de refus, la victime était confrontée à une menace d’être renvoyée dans son pays d’origine. Le tribunal a déclaré établies des préventions de faux, aide au séjour, proxénétisme et traite des êtres humains.

Le prévenu liégeois âgé de 80 ans a été condamné à une peine de 2 ans de prison avec sursis pour la moitié. Sa compagne béninoise, âgée de 30 ans et établie à Anvers, a été condamnée à une peine de 4 ans de prison avec sursis pour la moitié.

Le tribunal a également condamné les deux prévenus à des amendes de 8 000 euros avec sursis pour la moitié.