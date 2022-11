Tram de Liège : Suite des travaux d'infrastructure quai de Coronmeuse

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Pour permettre la suite des travaux d’infrastructure du tram sur le quai de Coronmeuse, la rue des Bayards sera mise en voie sans issue vers le quai de Coronmeuse à partir du 7 novembre jusqu’au 18 novembre.

La zone de chantier sera située au carrefour formé par le quai de Coronmeuse et la rue des Bayards. Ces travaux entraîneront la mise en voie sans issue de la rue des Bayards. En venant du quai de Coronmeuse, une déviation sera mise en place via la rue du Commandant Marchand et la rue Saint-Léonard. Des places de stationnement seront temporairement supprimées à l’entrée de la rue des Bayards pour faciliter le demi-tour des riverains. Les panneaux d’interdictions seront placés 48h à l’avance (voir plan en annexe).

Infos :

· letram.be

· n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).

· L’Espace Tram rue de la Cathédrale 96 - 4000 Liège (du mercredi au vendredi de 12h à 17h et tous les samedis de 11h à 17h).

· InfoTram : des permanences ont lieu sur le chantier chaque jeudi

A Bressoux – (Pont Atlas – Bressoux): de 10h30 à 11h30 - Place Louis de Geer

A Coronmeuse – (Déportés => Coronmeuse) : de 12h à 13h - Parking de l’Athénée

Au centre – (Léopold => Quai de batte): 14h à 15h - Espace Tivoli

Sur le boulevard d'Avroy: de 15h30 à 16h30 - durant la foire d'octobre le camion TRAM vous accueille sur le boulevard d'Avroy (entre l'entrée de la foire et la gare des bus) .