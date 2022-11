American Dream avec l'OPRL

Le vendredi 18 novembre à 20h à la Salle Philharmonique de Liège, et le dimanche 20 novembre à 19h à Bozar à Bruxelles, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège invite à découvrir trois visages de la musique américaine, du XXe siècle à nos jours, sous la direction de Valentina Peleggi, actuelle Directrice musicale du Richmond Symphony, aux États-Unis. Au menu, la Deuxième Symphonie de Charles Ives, considéré comme le père de la musique symphonique américaine ; la création belge du Concerto pour trombone de Bryce Dessner (également guitariste du célèbre groupe rock The National) ; et pour la première fois à l'OPRL, la musique de Jóhann Jóhannsson, artiste islandais qui magnifie les rythmes hypnotiques de la musique répétitive américaine, avec la musique du film The Theory of Everything (Une merveilleuse histoire du temps).

Charles Ives est un électron libre et un véritable avant-gardiste dans l'histoire de la musique. Sa Deuxième Symphonie (1902), encore marquée par le romantisme et ses grands thèmes passionnés, joue aussi sur des gammes originales, des superpositions de tonalités, ou encore des effets de collages, citant aussi bien Beethoven ou Brahms que les chants populaires américains, les fanfares militaires ou les psaumes. Un véritable pionnier musical du Nouveau Monde, qui fit pourtant carrière dans les assurances.

Les compositions de l’Américain

Bryce Dessner

sont inspirées par le minimalisme, la musique folk ou le postromantisme. L’OPRL propose la

création belge de son

Concerto pour trombone

avec une star de cet instrument, Jörgen Van Rijen

, soliste principal du Concertgebouw d’Amsterdam. L’œuvre est une co-commande de l’OPRL avec l’Orchestre Symphonique de Dallas, l’Orchestre de chambre Württemberg Heilbronn et l’Orchestre national d’Île-de-France. Elle a été créée à Cologne le 13 septembre 2020.

« J'ai composé ce Concerto pour trombone au cours de ces derniers mois, alors que j'étais avec ma famille dans le sud de la France pendant la quarantaine du coronavirus. J'ai toujours aimé le trombone et sa flexibilité en tant qu'instrument. Cette œuvre utilise l'instrument de différentes manières, notamment comme une boîte à rythmes propulsive dans le premier mouvement, comme une ligne mélodique dans le second, et emploie une grande variété de techniques et de couleurs étendues dans le dernier mouvement. », explique Bryce Dessner.

La musique du film The Theory of Everything (Une merveilleuse histoire du temps), dont l'histoire est basée sur la vie de l'astrophysicien Stephen Hawking, est composée par Jóhann Jóhannsson, artiste islandais décédé en 2018 et inspiré par les la musique répétitive. Connu pour ses musiques électroniques dépouillées, Jóhannsson était très apprécié des réalisateurs. Cette BO a reçu un Golden Globe et été nominée aux Oscars en 2015.