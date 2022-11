En cinq ans, le service de livraison Uber Eats a multiplié par 20 ses courses en Cité ardente

Le dimanche 6 novembre, Uber Eats fêtera son cinquième anniversaire à Liège, 5 années qui ont été synonymes de croissance et de succès pour la plateforme de livraison. Depuis son lancement en 2017 en Cité Ardente, Uber Eats s'est considérablement développé, tant au niveau du nombre de livraisons, de restaurants que de livreurs. "Ça ne fait pas de doute, les Liégeois sont ravis de se faire livrer leurs plats préférés sur le pas de leur porte, et ce en quelques clics seulement", commente Uber Eats.

Uber Eats est arrivé à Liège en novembre 2017 et a rapidement connu un succès fulgurant. En seulement 5 ans, le nombre de courses effectuées dans la ville a été multiplié par près de 20, atteignant un total de 933 026 km parcourus par les livreurs. Par ailleurs, les restaurants ont également saisi l'opportunité de renforcer leur offre en rejoignant l'application. "Depuis son lancement, on compte près de 19 fois plus de restaurants utilisant le service de livraison". Plus spécifiquement, les établissements offrant des burgers, des tacos ou des sushis ont connu un véritable boom puisque ces cuisines sont les plus commandées à Liège. "Il semble qu'ils les apprécient encore plus lorsqu'ils peuvent les composer eux-mêmes selon leurs propres goûts, puisque les plats du type "créez votre propre menu" sont les plus commandés".



Certains restaurants sont même parvenus à se faire connaître grâce au service de livraison. C'est le cas d'Arnaud Collard, cofondateur de BEEEF, qui a considérablement augmenté la notoriété de son établissement et de ses ventes grâce à Uber Eats : "Je suis très content d'être un partenaire d'Uber Eats. C'est un réel plaisir de collaborer avec ce service et cela nous aide vraiment beaucoup au quotidien, que ce soit en termes de notoriété ou pour trouver une nouvelle niche de clients. L'innovation qu'ils apportent nous est précieuse, et je suis curieux de découvrir ce qu'ils proposeront dans le futur. Je suis convaincu qu'ils continueront à faire évoluer le business de l'horeca !"

Enfin, le nombre de coursiers a également été multiplié par 8.

Une commande de 121 articles



A l'image de leur ville qui a ses particularités, les Liégeois ont leurs propres habitudes en matière de livraison de repas. Ainsi, il semblerait que la majorité apprécie se reposer après le week-end en dégustant un repas préparé, bien au chaud à la maison. En effet, depuis son lancement, les 3 jours les plus chargés en commandes ont tous été des lundis. "Profiter du premier soir de semaine confortablement installé chez soi, blotti dans son canapé, tout en se faisant livrer des plats à domicile, semble être la meilleure façon de se remettre d'un week-end agité… et nous savons tous à quel point les Liégeois aiment faire la fête !"

Par ailleurs, Liège semble héberger de sacrés estomacs, puisque Uber Eats a enregistré une assez grosse commande contenant pas moins de 121 articles ! La commande provenait d'un commerçant au détail et comprenait divers produits alimentaires tels que du fromage, des biscuits, des ananas, du lait, etc. Mais ce n'est pas tout. Depuis le lancement d'Uber Eats à Liège, un habitant a réalisé plus de 600 commandes. "Certaines personnes se montrent plutôt heureuses de pouvoir profiter de ce service dans leur ville", se réjouit la plateforme de livraison à domicile.