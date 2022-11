La Bestiale fête ses 6 ans ce samedi au Pôle image à Liège

Avec au programme, concerts gratuits, foodtrucks, château gonflable et jeux en bois pour les enfants… et de la Bestiale.

La Bestiale, c'est l'histoire d'un géographe-urbaniste de formation Simon Charlier qui a un jour réveillé la bête qui était en lui pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et crée la bière liégeoise La Bestiale. Une aventure parsemée d'obstacles, mais couronnée de succès.

Avec l'aide d'une bourse de préactivité octroyée par la Région wallonne et les enseignements de l'ISla à Huy, il lance les premiers brassins en 2015.

Après une pandémie, deux confinements, et trois bières plus tard, la Bestiale célèbre ses 6 ans et a mis pour cela les petits plats dans les grands en offrant à ses sauvageons une véritable fête ce samedi 5 novembre dès 14 heures au Pôle image à Liège. L’occasion de trinquer à la santé de cette bière désormais incontournable et de revenir sur une histoire made in Liège qui sent bon le houblon.

Depuis six ans déjà, la Bestiale a conquis le cœur des audacieux et amateurs de produits du terroir. Après une première bière blonde représentée par un cerf sortie en 2016, puis une deuxième bière, plus légère et impertinente en 2018 portant l’emblème du lièvre, la Bestiale sort en 2020, en pleine crise sanitaire, une troisième bière, une triple cette fois, représentée par un ours massif.

Aujourd'hui, la Bestiale continue son expansion malgré la crise covid et le contexte économique difficile, et devrait franchir cette année les 1000 hectolitres de production annuelle. L’acquisition d’un entrepôt de stockage à Fayembois sur les hauteurs de Liège et l’agrandissement de l’équipe ont aussi permis à l’entreprise de solidifier son avenir et de s’inscrire durablement comme une valeur sûre du paysage brassicole liégeois et wallon. Et ses produits plaisent aussi à l’international puisque la Bestiale a commencé cette année son exportation vers la France et la Suisse.

Pour fêter cet anniversaire à défaut d’avoir pu le fêter l’année dernière, la Bestiale met les petits plats dans les grands, avec un après-midi et soirée de fête pour gâter sa communauté de sauvageons (entrée libre). Au programme, concerts gratuits, foodtrucks, château gonflable et jeux en bois pour les enfants… et de la Bestiale, évidemment.

Ce sont les cinq tauliers du Foufi Free Blues Band qui ouvrent le bal dès 16h30. À 19 heures, le duo folk Alaska Gold Rush seront sur la scène de la Bestiale, suivi du trio infernal des Fervents et de leur punk garage à 21 heures. La soirée se terminera par un set du duo dj Sekond Floor à 22h30.

"La Bestiale, c'est plus qu'un produit. Ce que nous adorons, c'est rassembler les gens autour de ce produit. Cet événement nous tient à cœur, parce qu'il permet non seulement de remercier notre communauté qui nous soutient sans relâche depuis le début, mais c'est aussi l'occasion de faire de la Bestiale plus qu'un produit, une vraie expérience. D'ailleurs notre équipe fourmille d'idées, on ne compte pas s'arrêter là", commente son fondateur Simon Charlier.