La Ville de Seraing organisera prochainement des ateliers de secourisme animalier sur son territoire. Ces formations s’adressent exclusivement aux propriétaires de chiens qui seront invités à se présenter avec leur animal de compagnie pour le volet pratique.

La Ville de Seraing, à l’initiative de l’échevine du Bien-être animal, Julie Geldof, a en effet décidé de proposer aux Sérésiens une formation de secourisme animalier. Une experte du centre vétérinaire "Educa Vet’s" sera présente pour leur apprendre à mettre en place les premiers gestes qui peuvent aider, voire sauver leur compagnon à quatre pattes.

Théorie et pratique

Outre la partie théorique, l’experte leur proposera de mettre ces conseils en pratique. Elle leur apprendra notamment à transporter correctement un chien, faire des garrots, immobiliser un membre, faire une réanimation cardiaque, créer une muselière et bien d’autres choses.

Cette formation de secourisme, étendue sur deux séances de quatre heures chacune, soit de 9 h à 13 h, sera organisée à la salle Cité 2 (140, rue Antonin Delville à 4101 Jemeppe) et se déroulera les 30 novembre et 7 décembre prochains.

Toute personne intéressée par ladite formation devra donc participer aux deux ateliers et respecter également plusieurs conditions : habiter Seraing ; le chien qui l’accompagnera devra obligatoirement être en ordre de vaccins et déparasité ; et l’obligation de s’inscrire en versant la somme de 25 euros sur le compte bancaire BE290910 2104 2864 avec la communication "Nom et prénom + formation secourisme animalier". Seul ce versement fera office de validation de la participation.

À noter que les places sont limitées. Chaque atelier accueillera au maximum deux personnes, à savoir le propriétaire de l’animal et un accompagnant pour un chien, soit douze personnes au maximum par atelier.