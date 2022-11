Deux guichets de crédit social fusionnent

Aide De la sorte, "L’Ouvrier Chez Lui" et "Terre et Foyer" feront des économies.

Les guichets de crédit social "L'Ouvrier Chez Lui" et "Terre et Foyer", respectivement situés à Huy et Ans, ont décidé de se rapprocher afin d'offrir un meilleur service aux citoyens et réaliser des économies importantes. La nouvelle structure prendra le nom de Crédialys.

L'opération, sous l'égide de la Société wallonne du crédit social (SWCS), sera réalisée le 9 décembre prochain au terme d'une AG au cours de laquelle les associés devront se prononcer. "Le champ d'action de cette nouvelle agence englobera 20 communes des arrondissements liégeois et de Huy-Waremme", s'est félicité le président de Terre et Foyer, Jean-Claude Peeters (PS).

"Même si la distance est assez longue, nous avons trouvé des accords pour se rapprocher et formuler un projet de crédit social et de prêt à la rénovation", a de son côté commenté Dominique Brugmans (PS), présidente d'Ouvrier chez lui.

Pour motiver leur rapprochement, les deux associations mettent en avant de nombreuses similitudes, notamment le même réviseur, et des charges administratives en augmentation. D’où la nécessité d’une structure financière pérenne sur le moyen et le long terme.

La priorité de Crédialys sera de mettre en place des antennes en Hesbaye et en Basse-Meuse, dans des lieux jugés "vides".

Le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, lui, a rappelé les difficultés croissantes pour obtenir un prêt par l'intermédiaire d'une banque privée : "Ce service est essentiel, il est important d'ouvrir les portes du crédit à tous", a-t-il dit, faisant référence à l'article 23 de la Constitution qui garantit le logement décent à tous les Belges. "Nous avons d'ailleurs relevé le seuil des prêts sociaux, mais aussi les valeurs afin de toucher plus de public. Il est de la responsabilité des autorités de mettre tout en œuvre pour donner aux citoyens les outils pour affronter les crises", a-t-il conclu. Le nouveau guichet devrait accorder plus de 180 prêts hypothécaires et 150 pour la rénovation par an.