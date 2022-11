Liège : Acquitté du viol de sa soeur

Un trentenaire roumain qui avait été suspecté d'avoir commis le viol de sa sœur âgée de 12 ans a été acquitté vendredi par le tribunal correctionnel de Liège. Cet homme encourait une peine de 5 ans de prison et pourrait avoir été ciblé par une vengeance familiale et une enquête réalisée exclusivement à charge. Selon les informations qui avaient émergé de l'enquête, les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés à l'été 2018 et auraient duré trois mois. Pendant cette période, qui correspondait à une absence de leur mère, le prévenu était suspecté d'avoir imposé des viols et commis d'autres actes à caractère sexuel contre sa sœur âgée de 12 ans.

Le prévenu aurait employé un couteau pour la menacer et la convaincre. Il aurait aussi menacé de tuer plusieurs membres de la famille de la victime pour qu'elle accepte les rapports sexuels. C'est lors du départ de la famille vers l'Allemagne, en septembre 2018, que la victime s'était confiée à une tante et avait dénoncé ces faits.

Le parquet avait requis une peine de 5 ans de prison, tandis que la défense avait dénoncé une cabale familiale et une enquête réalisée à charge.

Dans son jugement, le tribunal a relevé une série d'éléments qui empêchent de se prononcer au-delà de tout doute raisonnable. Le prévenu a été acquitté au bénéfice de ce doute.