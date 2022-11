Soumagne : réfection de la rue Reux

Le lundi 7 novembre débuteront les travaux de réfection de l'égouttage et de la rue Reux (numéros 65>97), indique la commune de Soumagne.

Durant le chantier, la rue Reux sera réservée à la circulation locale.

Une déviation sera mise en place via les rues de l'Enseignement, de la Cense aux Bawètes, du Centre, de la Citadelle et de la rue Haute.

La rue Ardoncour sera mise en cul-de-sac.

La durée estimée des travaux est de 120 jours ouvrables.