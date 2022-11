Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Une soupe populaire le 9 novembre à Liège, Verviers et eupen

Ce mercredi 9 novembre, journée d’actions et de grève générale, le travail sera à l’arrêt dans de très nombreuses entreprises de la province de Liège, tous secteurs confondus : l’industrie, le commerce, la logistique, la construction, le nettoyage, le gardiennage… sans oublier les administrations.

En outre, les bus du TEC Liège-Verviers ne rouleront pas. La distribution du courrier sera fortement perturbée. Les prisons seront en service minimum. Le non-marchand sera aussi massivement mobilisé et notamment avec des hôpitaux, tant privés que publics, en service "dimanche" et des rassemblements prévus devant le Valdor (de 8 à 12h) et devant le MontLégia (de 11 à 13h).

"De plus en plus de citoyens se retrouvent en grande difficulté financière : ils sont noyés par la hausse vertigineuse de leurs factures", situe Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral de la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien. "Les gens veulent faire entendre leur désarroi, ils veulent exprimer l’angoisse qu’ils ressentent face à la flambée des prix, leur interrogation quant à la capacité de savoir tout payer, concernant leur avenir…".

Pour ne pas avoir à renoncer à se nourrir, une soupe populaire sera distribuée sur l’esplanade Sainte-Marie (à l’angle des rues Sainte-Marie et Louvrex, au-dessus de la trémie Ste Marie) et ce à partir de 11 heures.

Ce lieu n’a pas été choisi au hasard puisqu’il est situé juste sous les fenêtres de la direction du distributeur d’énergie Resa.

"Nous invitons toutes celles et ceux qui veulent se faire entendre à nous rejoindre là-bas", conclut Jean-Marc Namotte qui annonce la venue de Marie-Hélène Ska, la secrétaire générale de la CSC qui sera présente pour soutenir tous les manifestants réunis sur cette place.

La CSC Liège-Verviers-Ostbelgien organise, en outre, une soupe populaire à partir de 11 h à Verviers, dans le centre commercial Crescend’Eau, et à Eupen à Am Clown.